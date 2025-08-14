Antigua GFC cae ante Plaza Amador y sus posibilidades de clasificación penden de un hilo

En una noche para el olvido en el Estadio Pensativo, Antigua GFC sufrió una dolorosa derrota 3-5 frente al Plaza Amador de Panamá, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Copa Centroamericana. A pesar de un inicio prometedor, los errores defensivos del cuadro guatemalteco se convirtieron en la tónica del encuentro, permitiendo que el equipo panameño tomara una ventaja considerable que al final resultó insuperable.

PUBLICIDAD

El partido se caracterizó por su intensidad y por el gran número de goles. Antigua se adelantó en el marcador, pero Plaza Amador no tardó en responder, aprovechando los desajustes en la zaga local para irse al descanso con una ventaja de 1-3. En el segundo tiempo, el equipo panameño amplió su ventaja a 1-4 y posteriormente a 1-5, lo que parecía sentenciar el encuentro. Sin embargo, Antigua GFC mostró un destello de reacción, descontando en el marcador hasta el 3-5, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Análisis de las posibilidades de clasificación de Antigua GFC

Con este resultado, la situación de Antigua GFC en el Grupo A se complica significativamente. La tabla de posiciones actualizada muestra al Plaza Amador como líder con 6 puntos en dos partidos, seguido por Antigua con 4 puntos en tres partidos jugados. Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en tercer lugar con 3 puntos en dos encuentros, mientras que Alianza F.C. tiene 1 punto en un partido, y Managua F.C. cierra la tabla con 0 puntos en dos juegos.

La clasificación se definirá en los próximos encuentros, especialmente el de Alajuelense, que podría superarlo en puntos. Las esperanzas de Antigua GFC recaen en que los resultados de los otros equipos no le superen en la tabla final, lo que haría que su destino este se juegue en el ultimo partido ante LD Alajuelense de visita.