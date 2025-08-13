Congreso otorga bonificación anual de Q5 mil al personal permanente de los Bomberos Voluntarios

El cuerpo Bomberil agradeció a los 135 diputados que votaron a favor de la Iniciativa 6511. Foto: CBV

El Pleno del Congreso también aprobó este martes 12 de agosto el Decreto 6-2025, una iniciativa que busca dignificar la labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV), reconociendo su valiosa labor en beneficio de la población guatemalteca.

Con esta nueva disposición legal, el Estado otorgará una bonificación anual de Q5,000 al personal permanente de la institución, como un reconocimiento a su entrega, compromiso y valentía en la atención de emergencias, rescates y desastres a nivel nacional.

La medida fue celebrada por miembros del cuerpo bomberil y distintos sectores de la sociedad, quienes durante años han abogado por mejores condiciones para quienes arriesgan sus vidas diariamente sin esperar nada a cambio.

El decreto también busca fortalecer la moral y estabilidad económica del personal.