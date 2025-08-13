Real Madrid brilla en la pretemporada con goleada y nuevos talentos

El Real Madrid demostró su poderío en un amistoso de pretemporada al vencer al Wattens con un contundente marcador de 4-0 en el Tivoli Stadion Tirol. Bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, el equipo español mostró una notable imagen a una semana de comenzar la Liga, destacando la salida de balón de Huijsen, la habilidad de Arda Güler y el instinto goleador de Kylian Mbappé.

El primer gol llegó temprano, a los 10 minutos, gracias a Éder Militão. Poco después, a los 13 minutos, Mbappé se estrenó en el marcador. Ya en la segunda mitad, el delantero francés volvió a anotar a los 59 minutos para sellar su doblete. El broche de oro lo puso Rodrygo a los 81 minutos, confirmando la superioridad del equipo merengue.

El árbitro del encuentro fue Hameter. La participación de jóvenes promesas como Huijsen y Arda Güler fue uno de los puntos más positivos del partido, demostrando que tienen el nivel para ser parte del primer equipo. Este resultado y el rendimiento del equipo en general, genera un gran optimismo entre la afición de cara al inicio de la temporada.