¿Ya te registraste? FIFA busca voluntarios para vivir el Mundial 2026 desde adentro

La FIFA abrió oficialmente el registro para voluntarios del Mundial 2026, el cual tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá. Esta convocatoria llena expectativas y emociones de los fanáticos, quienes esperan poder contribuir en los próximos partidos para la Copa del Mundo.

La inscripción se realiza a través de una plataforma digital oficial habilitada por el máximo organismo del balompié, la FIFA, seguida por un par de entrevistas que ayudarán a seleccionar a los candidatos.

Uno de los requisitos que son indispensables, es tener la mayoría de edad. Además se exige una disponibilidad de hasta ocho horas. De igual manera, es importante tener en cuenta las condiciones migratorias de dicho país.

Cada sede requiere varios voluntarios para llevar a cabo este gran evento, por lo que se registran diversas funciones en las que se puede contribuir, tales como:

Logística , asegurando que todo fluya sin contratiempos en cada partido.

, asegurando que todo fluya sin contratiempos en cada partido. Coordinación de accesos , contrariando entradas, acreditaciones y salidas de dicho recinto.

, contrariando entradas, acreditaciones y salidas de dicho recinto. Atención a medios , brindando apoyo a periodistas y equipos de prensa.

, brindando apoyo a periodistas y equipos de prensa. Zona de aficionados, vigilando y asistiendo a los fans durante el evento.

¿Cómo registrarse?

Convertirse en voluntario del Mundial 2026 es un proceso sencillo que puedes completar en pocos pasos.

Completar el formulario en línea: Las solicitudes se recibirán de agosto a septiembre de 2025, en la cual llenarás tus datos personales y podrás indicar en qué país y ciudad quieres colaborar. Evaluación y entrevistas: La organización revisará tu aplicación, y puedes ser convocado a las pruebas para ser parte del equipo, que serán de octubre a enero del 2026. Notificación de aceptación: Si eres seleccionado recibirás una propuesta de rol y se llevará a cabo la verificación de antecedentes. Este proceso será de diciembre a marzo 2026. Capacitación: Una vez aceptado el rol, empezará el proceso de capacitación para cumplir con tus respectivas tareas.

A través de este Link podrás registrarte para formar parte del Mundial 2026: https://volunteer.fifa.com/login

¿Cuáles son los beneficios?

El voluntario no contará con algún pago económico, pero quienes resulten seleccionados podrán tener acceso a bebidas y comidas durante su estancia en los partidos, además que contará con un reconocimiento oficial, lo que le permitirá ser identificado como organizador del evento y de igual manera obtendrá artículos exclusivos como recuerdo del Mundial 2026.

Este tipo de participación ha sido esencial en eventos de gran magnitud y la FIFA invita a registrarse a aquellas personas que quieran formar parte de uno de los eventos con mayor impacto.