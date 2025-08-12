Las localidades que aún quedan disponibles para el partido Guatemala vs El Salvador

El partido se desarrollará el próximo 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso. (Foto: Fedefut)

La fiebre por ver a la Selección Nacional en la ronda final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 continúa, y la página oficial donde se adquieren los boletos informó que las entradas de las primeras dos jornadas de venta en línea (Platea y Tribuna) se agotaron en cuestión de minutos los días 10 y 11 de agosto, respectivamente.

Ahora, los aficionados solo podrán adquirir boletos en las dos fechas restantes:

12 de agosto: Localidad Preferencia (Q300.00)

Localidad (Q300.00) 13 de agosto: Localidad General (Q100.00)

El partido Guatemala vs El Salvador se disputará el jueves 4 de septiembre de 2025, a las 8:00 p.m., en el Estadio Cementos Progreso.

La venta se realiza exclusivamente a través de Fanaticks.live, con un máximo de 5 boletos por DPI. La FEDEFUT recordó que todos los asistentes, incluidos menores de edad, deben pagar boleto y que se reserva el derecho de admisión.

La alta demanda refleja la expectativa por el clásico centroamericano, en el que Guatemala buscará sumar puntos cruciales para acercarse a la clasificación mundialista.