Xelajú MC golea 3-0 al CD Águila y se afianza en su grupo.

En un emocionante encuentro disputado en el estadio Cementos Progreso, el Club Social y Deportivo Xelajú MC logró una contundente victoria de 3-0 frente al CD Águila de El Salvador. Este resultado es crucial para las aspiraciones del equipo guatemalteco en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los goles del triunfo superchivo fueron obra de Jorge Aparicio, Jesús López y Pedro Báez, quienes demostraron un gran rendimiento individual y colectivo. El equipo, respaldado por su afición, dominó el partido de principio a fin, mostrando un juego ofensivo y sólido en defensa.

Este triunfo no solo representa tres puntos importantes en la tabla, sino que también inyecta una dosis de confianza al plantel para afrontar los próximos desafíos del torneo.

Con esta actuación, Xelajú MC se posiciona como un fuerte contendiente en su grupo, dejando claro que luchará hasta el final por clasificar a la siguiente fase.