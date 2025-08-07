El Salvador vs. Guatemala, a un mes del duelo

La cuenta regresiva ha comenzado. Con un mes exacto para su enfrentamiento, las selecciones de Guatemala y El Salvador se alistan para un duelo clave en las Eliminatorias de Concacaf.

El próximo 6 de septiembre, ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Cementos Progreso, en el inicio de la Tercera Ronda, con el objetivo de demostrar su valía en el camino hacia el Mundial de 2026.

Tanto la “Bicolor” como “La Selecta” lograron su pase a esta etapa tras superar la Segunda Ronda.

Guatemala se clasificó como segunda del Grupo E con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota. El Salvador, por su parte, avanzó como segundo del Grupo F con 8 puntos, tras golear a Anguila y empatar sus demás partidos.

El duelo y el Grupo de la Muerte

Ambas selecciones quedaron ubicadas en el Grupo A de la fase final, considerado el “Grupo de la Muerte”, junto a Panamá y Surinam.

Las reglas de la clasificación establecen que solo el líder obtendrá un boleto directo al Mundial de 2026, mientras que el segundo y el tercer lugar podrían aspirar a un repechaje. Esto convierte al duelo entre Guatemala y El Salvador en un partido crucial para sus aspiraciones.

Si bien el historial general favorece a Guatemala con 31 victorias, 17 para El Salvador y 20 empates, los partidos en eliminatorias suelen ser impredecibles.

El último precedente entre ambos equipos fue el amistoso de mayo, que finalizó con un empate 1-1, un resultado que El Salvador rescató gracias al debut goleador de la joven promesa Brandon Ramírez.