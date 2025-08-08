Sorpresa en Barcelona: Ter Stegen pierde la capitanía

El Fútbol Club Barcelona ha confirmado una noticia que ha reestructurado el liderazgo dentro del vestuario. Tras la suspensión de Marc-André ter Stegen de su rol como primer capitán debido a una falta disciplinaria, el central uruguayo Ronald Araújo ha sido designado como el nuevo capitán del equipo. La decisión, que se esperaba con gran expectación, marca un cambio significativo en la jerarquía del club.

PUBLICIDAD

El detonante de la sanción a Ter Stegen ha sido su negativa a firmar la autorización para que el club enviara a LaLiga el informe médico sobre su última operación de espalda. Esta acción llevó al Barcelona a abrirle un expediente. En un comunicado oficial, el club señaló que la decisión de suspenderlo se ha tomado de manera consensuada entre la Directiva, la dirección deportiva y el staff técnico.

Araújo, quien hasta ahora era el segundo capitán, asume la responsabilidad de liderar al grupo en una temporada que se presenta con grandes desafíos.

Su nombramiento se interpreta como un voto de confianza en su liderazgo, carácter y compromiso con el equipo, valores que lo han convertido en uno de los pilares fundamentales de la defensa azulgrana. Sin embargo, es posible que en las próximas semanas se produzca una nueva votación para elegir al nuevo capitán del equipo de manera definitiva.

La figura del capitán es crucial, especialmente en eventos de gran relevancia para el club. Un ejemplo de ello es el tradicional trofeo Joan Gamper, donde el capitán del equipo se dirige a la afición desde el césped para transmitir un mensaje de unidad y ambición de cara a la temporada.