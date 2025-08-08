Municipal se prepara para un duelo clave

El Club Social y Deportivo Municipal se alista para enfrentar esta noche al Sporting San Miguelito de Panamá en un partido crucial de la Copa Centroamericana de CONCACAF. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en un ambiente que se espera vibrante, con la afición roja brindando un respaldo total a su equipo.

El partido está programado para dar inicio a las 20:00 horas, hora de Guatemala. La transmisión en vivo estará a cargo de los canales ESPN Deportes y la plataforma de streaming Disney+. Es importante destacar que las entradas para este compromiso se encuentran agotadas, demostrando el gran interés que ha generado el encuentro.

El director técnico de los “Rojos”, Mario Acevedo, manifestó su entusiasmo por el respaldo del público. “Para nosotros son dos finales, y no hay mejor manera de jugarlas junto a nuestra gente. Estamos emocionados por ver El Trébol iluminado y sentir el respaldo de nuestra afición”, expresó Acevedo en la conferencia de prensa previa al partido.

Por su parte, el jugador Cristian Jiménez también destacó la importancia de jugar en casa. “Estamos con nuestra afición y sabemos que jugar en casa debe ser una ventaja. Este estadio se hace sentir y el apoyo de nuestra gente será clave para sacar un buen resultado”, afirmó.

El equipo panameño, que debuta en la competición, buscará dar la sorpresa ante un Municipal que necesita con urgencia una victoria para mejorar su posición en el grupo.

Se han implementado estrictas medidas de seguridad en el estadio, recordando a los aficionados las restricciones de ingreso de ciertos objetos como monedas, frascos, mochilas, bolsas plásticas, recipientes plásticos, artículos de belleza y cascos.