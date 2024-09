Guatemalteco destaca en futbol americano de Canadá

Un guatemalteco destaca en los duros juegos de futbol americano en Canadá. Se trata de Joshua Tutt Escobar, quien usa el 23 en su camiseta y siempre, en cada alineación pide que sean escritos y leídos sus dos apellidos.

Joshua, de 19 años, comparte su historia con Publinews con su uniforme verde de los Valley Huskers, un equipo canadiense de fútbol juvenil con sede en Chilliwack, Columbia Británica, del que es titular por juego defensivo y su tacleado impulsivo contra el rival.

Incluso, sus compañeros de equipo ni siquiera sabían que Guatemala es un país, cuenta Joshua, quien es egresado en Guatemala del Colegio Metropolitano y, en la actualidad, estudia kinesiología en la University of the Fraser Valley en Canadá.

“Mi experiencia con mi viaje a Canadá para jugar fútbol americano ha sido muy buena, cuando recién había llegado no conocía a nadie y no tenía tanto conocimiento del área a la que iba.

Cuando empecé a entrenar con el equipo a inicios de mayo sentí que una mayoría de gente no pensó que me iba a ir como me está yendo ya que no conocían el país del que venía o el talento que hay por lo que nunca esperaban que fuera a ser remotamente bueno”, detalla Joshua.

Afiche. Incluye al guatemalteco Joshua Tutt Escobar.

Desconocían Guatemala

El linebacker cuenta que sus compañeros desconocían que existía Guatemala. “Cuando llegué una gran mayoría no sabían de nuestro país y poco a poco se fue popularizando el nombre dentro del equipo “Guatemala”, hoy en día después de haber pasado los últimos meses entrenando con todos y jugando a su lado puedo decir que ahora todos conocen el país”.

Además, una anécdota valisa es que Joshua prefiere que en las alineaciones mencionen sus dos apellidos Tutt Escobar.

“Cuando empezó la temporada nos pidieron que les dijéramos cómo querían que nuestros nombres fueran anunciados durante los juegos por lo que yo puse mi nombre y mis dos apellidos para enseñar a mi familia chapina también, en nuestro primer partido tuve la oportunidad de hacer unas buenas jugadas por lo que los comentaristas anunciaron mi nombre, al ver mi segundo apellido les causó interés y mi entrenador les comentó que era de Guatemala y ellos lo anunciaron durante el juego, desde ese punto mucha más gente dentro del área de fútbol americano me ha reconocido y me preguntan por mi país”.

Defensa. Joshua Tutt Escobar detiene al mariscal rival.

Entreno. Joshua Tutt Escobar.

