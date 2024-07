¡Kevin Cordón rompe en llanto durante juramentación!

El badmintonista y Waleska Soto de tiro, fueron los elegidos para portar la bandera de Guatemala en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kevin Cordón de bádminton, y Waleska Soto de tiro con armas de caza fueron escogidos para portar la bandera de Guatemala en el Río Sena el próximo 26 de julio que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su juramentación este miércoles 3 de julio, Cordón que participa por quinta vez en los juegos olímpicos, se emocionó a tal punto de romper en llanto.

“¡Agradecerle a Dios…!”, dijo Kevin Cordón con la voz entrecortada durante la juramentación de los 14 atletas, actividad en la que participó el presidente Bernardo Arévalo.

Luego de respirar profundo, el atleta continuó con su alocución, dando gracias a las personas que lo han apoyado.

“Agradecerle a Dios que me sigue dando la oportunidad de seguir jugando Badminton. Yo amo el bádminton. Me encanta representar al país y estoy agradecido. Agradecerle a mi familia y a mi país que me ha apoyado desde los 11 años, a mi esposa que hace dos años está en mi carrera a la administración del bádminton que lo ha apoyado al comité olímpico que ha sido parte importante de su formación deportiva y que lo han ayudado a formarse como persona”, manifestó emocionado Kevin Cordón.

La inauguración se podrá ver de las 11.30 horas del 26 de julio cuando de inicio la festividad que servirá como punto de partida oficial de los Juegos Olímpicos de París.