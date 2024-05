Audio revelaría detalles escalofriantes de cómo habrían matado a Farruko Pop

El testigo dijo que Farruko gritaba y pedía que pararan.

En un audio que circula en redes sociales, un hombre relata la forma en la que supuestamente habrían matado a Sebastián Pop, conocido en el mundo artístico como farruko Pop.

El hombre contó que Farrukó habría llegado a dar un show a una actividad, pero se habría sobrepasado con una mujer, supuestamente pareja de un líder de la pandilla 18. “El problema fue cuando se terminó la fiesta, ya lo estaban esperando los “homies” y los “paisitas” y dos o tres punteros, fuera del lugar en donde fue la fiesta”, relata una persona.

El hombre agregó en su relato, que convencieron a Farruko, con la idea de que si continuaba la fiesta en otro lugar le darían un buen pago, pero Farruko les habría contestado que ya no estaba interesado porque era tarde.

“Vente, vente, sino imagínate lo que vas a perder, todo lo que vas a ganar. Al final lo convencieron y lo llevaron a la casa loca. Una vez en la casa loca, se vino lo bueno y le dieron porque le había faltado el respeto a la mujer de un homie”, continuó el relato.

Según la persona que cuenta los hechos, Farruko les habría dicho a los pandilleros, que él los respetaba.

“Ella se me acercó, me abrazó, me extendio la mano, para que yo le diera un beso en la mano. Entonces los otros homies le dijeron al que era pareja de la mujer que había que eliminarlo”, siguió contando.

Aseguró que el pandillero no dio la orden de matarlo, solo de golpearlo, para que aprendiera, pero se les habría pasado la mano.

“Solo hay que corregirlo, porque es una persona muy querida y va a levantar sospechas. Ya estaban en la casa loca, lo tenían agarrado, pero él gritaba. Dos lo agarraban de los brazos y dos lo agarraban del cuello, pero no se dieron cuenta que lo agarraban muy fuerte, y ya no respiraba. Lo revisaron y dijeron, a este se lo llevó chuyito y lo tiraron en un hoyo, que no estaba terminado. Lo enterraron, pero como no estaba muy profundo, empezó a oler y lo encontraron”, terminó.

Cabe mencionar, que desde que fue localizado el cuerpo, en redes sociales empezaron a circular mensajes que afirmaban que Farruko se había sobrepasado con una mujer.

El caso del crimen de Farruko, está en investigación, pues han surgido miles de hipótesis al respecto, pero serán los fiscales del Ministerio Público, los que investiguen el hecho y den con los responsables.

El Inacif informó que el joven de 18 años, había sido estrangulado. No detallaron si tenía golpes o impactos de arma de fuego.