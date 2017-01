Santiago Cruz: "La autenticidad es muy valiosa para un cantautor"

Me gradué de esa carrera. Es un tema familiar. Por cumplir un compromiso familiar obtuve mi diploma, pero el llamado más fuerte fue el de la música. Me incliné por lo artístico.

Ya estuve en un festival de cantautores y regresé en otra ocasión para presentarme en el Teatro Lux. Hermano, me siento muy ilusionado de presentar mi primer show del año en Guatemala, sobre todo en la Ermita de la Santa Cruz, con la energía de ese lugar. Es algo muy lindo. Arrancará un año muy bueno.

¿Qué me puedes hablar de tu nuevo álbum “Trenes, aviones y viajes interplanetarios”?

Lo grabamos en mayo del año pasado en Rio de Janeiro. Después de hacer 32 canciones, elegimos las 12 que están en el disco. Lo produjeron dos brasileños y le dieron un sonido muy fresco y propositivo, con elementos vintage. Tratamos de emular el sonido de los sesenta con nuestros equipos. Es energético.

Viendo el título del disco, pareciera que al escuchar este disco uno conocerá varias de tus experiencias y aventuras?

Al final de cuentas, es lo que uno espera cuando la gente oye el disco. Espero que así sea con este álbum.

Si pudieras elegir una canción del nuevo disco para presentarla, ¿cuál sería?

Es muy difícil de elegir solamente una canción del disco. Es muy complicado despegarme del álbum en general para hablar solamente de una canción. No es un disco de solo una canción o un sencillo.

¿Por qué se eligió “Vida de mis vidas” como el primer sencillo del álbum?

No participo directamente en esa decisión. Es un equipo. Dejo que la compañía disquera lo haga. Mi trabajo es hacer un disco que pueda defender todas las canciones. Si no era así, pues no producía el álbum. Esta respuesta te la daría más claro alguien de la compañía.