Después de un video musical en el que Jimmy Fallon canta y baila junto con actores de Hollywood y bailarines vestidos como personajes de "Star Wars" y "Game Of Thrones", el comediante estadounidense ofreció un divertido monólogo para comenzar los Golden Globes 2017.

Aunque no estivo tan radical como lo fue Ricky Gervais en años anteriores, Fallon habló un poco de política. "Bienvenidos a los Golden Globes, donde el voto popular todavía se reconoce", expresó, burlándose del proceso de votación en EE. UU., el cual dio como ganador en 2016 a Donald Trump.

AFP Foto:

También hubo comentarios graciosos acerca de los actores que se encontraban en el público. "Tenemos a Matt Damon, cuya mejor actuación ha sido cuando le dijo a su amigo Ben Affleck que le gustó 'Batman v Superman'", dijo Fallon, en referencia al gran número de críticas destructivas que recibió el filme.

La serie "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", que fue una de las más galardonadas en 2016, no se salvó de las burlas. "Si gana alguien del elenco de 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story', deberá agradecerle a O. J. Simpson, sin él, la serie no existiría".

AFP Foto:

Por último, uno de los filmes más llamativos de la temporada de premios, "Manchester By The Sea", fue mencionada al final del monólogo. "Veo a Cassey Affleck en el público, por cierto, la única cosa más deprimente de 2016 es 'Manchester By The Sea'".

Fallon, quien inició su carrera en "Saturday Night Live", se hizo conocido por su trabajo en "Late Night with Jimmy Fallon", así como también por sus apariciones en varias películas.

Otras notas que te interesarán:

FOTOS. Las mejor vestidas de los premios Golden Globe 2017

FOTOS. Las peor vestidas de los premios Golden Globe 2017

El transparente y elegante vestido que llevó Sofía Vergara para los Golden Globes

Las actrices que se besaron en la boca durante la alfombra roja de los Golden Globes acaparan las miradas

A 15 años de "El diario de la Princesa", Mandy Moore muestra cómo luce ahora en los Golden Globes