FOTOS. Las mejor vestidas de los premios Golden Globe 2017

Gratas sorpresas, estilismos que no opacan piezas de arte y looks que nos dejaron sin aliento en Golden Globes 2017. Arriesgarse a tal punto de ser arte. Estilismos que dan protagonismos a los vestidos, exquisiteces hechas para resaltar la belleza de las famosas de la alfombra roja. Un evento que nos dio grandes y gratas sorpresas con looks que quitan el aliento. LAS MEJOR VESTIDAS Emily Ratajkowski siempre sabe lucir su cuerpo con el color y joya de tendencia. Y no se equivoca (aprende, Heidi...