Detalles de la ceremonia de los premios Golden Globe 2017

El próximo domingo 8 de enero inicia la temporada de premios con los Golden Globe 2017, los cuales se llevarán a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en los Ángeles, California.

A partir de las cinco de la tarde podrás disfrutar de la famosa alfombra roja transmitida por el canal E!.

La edición 74º de los Golden Globe será conducido por primera vez por el comediante Jimmy Fallon. El conductor del programa “The Tonight Show” de la cadena NBC será el presentador principal de uno de los eventos más importantes donde se reconoce a lo mejor del cine y la televisión.

En los Golden Globe 2017 lideran la lista de los principales galardones las películas “La La Land” con 7 nominaciones, “Moonlight” con seis nominaciones, “Manchester by the sea” con cinco nominaciones, y “Florence Foster Jenkins” y “Lion”, ambas con cuatro nominaciones.

“Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight” competirán en la categoría de mejor película dramática, mientras que “La La Land”, “Deadpool”, “20th Century Women”, “Sing Street” y “Florence Foster Jenkins” lo harán como mejor película de comedia o musical.