VIDEO. ¿Devota de la Santa Muerte? Las declaraciones de Valeria Márquez que pusieron los nervios de punta

Dos meses después del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, un video donde hablaba sobre su devoción a la Santa Muerte ha generado nuevas especulaciones entre sus seguidores.

En la grabación, una empleada de limpieza le pregunta a Valeria sobre su fe en la figura religiosa: “¿Qué le pide usted a la Santa Muerte?”, a lo que la influencer respondió: “Pues le pido salud, trabajo, protección, que me quite todo lo malo”.

La mujer, mostrando cierto temor, cuestionó: “¿Y no le da miedo?”, a lo que Valeria, con naturalidad, contestó: “No es mala, yo antes no creía en ella”. La empleada admitió sentir “miedito”, pero la influencer bromeó: “No pasa nada, no hace nada”, revelando además que tenía una imagen de la Santa Muerte en su cuarto.

El video, aunque no es reciente, ha reavivado teorías entre sus seguidores, quienes vinculan su devoción con el crimen ocurrido en su local de estética “Blossom The Beauty Lounge”. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ninguna relación entre estos hechos y la investigación sigue en curso.