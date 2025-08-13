VIDEO. Pelea entre mujeres deja siete heridos en Argentina

Un evento familiar organizado para celebrar el Mes de las Infancias en San José del Rincón, localidad ubicada al norte de Santa Fe, terminó en caos este domingo cuando una violenta pelea entre mujeres obligó a intervenir a la policía y dejó siete personas heridas.

El incidente ocurrió al atardecer en la plaza principal del pueblo, donde entre 200 y 300 personas, incluyendo numerosas familias, participaban de actividades recreativas. Según testigos, la disputa comenzó de forma repentina y rápidamente escaló, generando confusión entre los presentes.

Mientras algunos asistentes intentaban separar a las involucradas, otros alentaban el enfrentamiento y grababan la escena con sus celulares. La situación requirió la intervención de personal de Seguridad municipal y efectivos policiales, quienes también fueron agredidos al intentar calmar los ánimos, aunque sin sufrir lesiones.

Como resultado del altercado, siete personas presentaron heridas leves que fueron atendidas en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslado a centros asistenciales. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del conflicto y establecer posibles responsabilidades.