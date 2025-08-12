¡De infarto! Maestra muere en motel durante encuentro con estudiante menor de edad

Disparos y destrozos en un motel de Los Chillos, en Quito.

Un acontecimiento ha dejado impactados a los residentes deSanta Cruz Xoxocotlán, México, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una maestra dentro de un motel del área. Según los informes iniciales, la mujer habría sufrido un infarto súbito mientras estaba acompañada por un joven que, al parecer, era su estudiante.

¿Qué pasó con la maestra en el motel?

Según el diario El Tiempo, una mujer llamada Leticia, de 42 años, entró al lugar acompañada por un joven menor de edad, que aparentemente era su estudiante. Pocos minutos después de haber entrado en la sala, el joven salió apresuradamente para buscar ayuda al percatarse de que ella no reaccionaba.

El equipo del motel contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando arribaron al lugar, los paramédicos trataron de reanimarla, pero verificaron que la maestra ya no mostraba signos de vida.

Investigaciones en curso

Las investigaciones iniciales sugieren que el motivo del deceso podría ser un paro cardíaco repentino, aunque se aguarda el reporte oficial de medicina legal para aclarar lo ocurrido.

El muchacho de 14 años, afectado por un shock emocional, fue asistido por expertos de la salud a raíz de una intensa crisis nerviosa ocasionada por el acontecimiento.

Una maestra muy querida

Leticia era una persona muy valorada en su comunidad. Tenía una vasta experiencia en el sector educativo y era conocida por su compromiso con la enseñanza. Colegas, estudiantes y vecinos manifestaron su tristeza por lo sucedido.

No obstante, el incidente ha causado preocupación tanto entre los educadores como en la comunidad local, quienes hacen un llamado a la moderación y al respeto debido a la sensibilidad de la situación.