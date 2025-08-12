“Carlos Figueroa revela la verdad detrás de su polémica celebración de hace años ante Municipal.”

El fútbol está lleno de momentos que se graban en la memoria de los aficionados, y la celebración de un gol en un clásico es uno de ellos. En una reciente entrevista, el exfutbolista guatemalteco Carlos Figueroa arrojó luz sobre una de las celebraciones más controvertidas de su carrera, cuando, vistiendo la camiseta de Comunicaciones, le anotó un gol a Municipal y lo gritó de forma efusiva hacia la banca del equipo rival.

Figueroa, conocido por su paso por ambos clubes, reveló que esa celebración, que muchos interpretaron como un gesto de burla hacia su antiguo equipo, en realidad estaba dirigida al entonces técnico de Municipal, Manuel Keosseián, así como a la directiva del club. El exjugador explicó que la decisión de gritar el gol se originó en la frustración que sentía por la forma en que se dio su salida del equipo rojo.

Según Figueroa, Keosseián, que en ese momento era el entrenador de Municipal, no quiso que él continuara en el club. Esta situación, sumada a su descontento con la directiva, lo llevó a sentir una profunda molestia que se manifestó en ese momento de euforia. El gol no era solo un tanto para su nuevo equipo, sino un grito de desahogo, una forma de expresar su enojo y frustración por una situación que lo había marcado.