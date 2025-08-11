VIDEO. Vendedora toma una siesta en el piso de la tienda y una rata la ataca; su reacción se hace viral

Su reacción es de pánico, con gritos, manotazos y movimientos desesperados para expulsar al animal. Foto: Captura de pantalla.

Un insólito incidente causó revuelo en redes sociales tras viralizarse un video grabado en Brasil. En las imágenes se ve a una mujer descansando en el suelo de una tienda cuando una rata se introduce en sus pantalones, provocándole gran susto. Este momento inesperado ha generado diversas reacciones en Internet.

La grabación muestra a la mujer en plena actividad laboral, cuando de repente siente al roedor dentro de su ropa. Su reacción es de pánico, con gritos, manotazos y movimientos desesperados para expulsar al animal. Alrededor, clientes y empleados observan entre sorpresa y risas la escena.

El video se volvió viral rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios variados. Algunos usuarios bromearon con la situación, comparándola con bailes cómicos, mientras que otros criticaron la conducta de la mujer por estar en el suelo del local.

Este caso destaca por la mezcla de humor y cuestionamientos que generó, un usuario criticó públicamente:“¿Qué hacía tirada en el piso en horario laboral?”, generando debate en redes.

Además, varios internautas criticaron la higiene del establecimiento, ya que la presencia de ratas evidencia falta de limpieza. Estas opiniones sumaron controversia al video viral.