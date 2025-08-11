Asesinan a fan de Bad Bunny antes del concierto en Puerto Rico; le dispararon en barrio donde se grabó “Despacito”

Murió la madrugada del domingo en el popular barrio "La Perla".

Bad Bunny se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se difundiera una noticia que lo involucra indirectamente.

Se trata del asesinato de un fan originario de Nueva York, que había viajado a la isla para presenciar el concierto del cantante de acuerdo con la Agencia AP.

Asesinan a fan de Bad Bunny antes de concierto en Puerto Rico

De acuerdo con Associated Press, la víctima identificada como Kevin Mares de 25 años, murió la madrugada del domingo en el popular barrio ‘La Perla’.

El joven perdió la vida en el centro nocturno ‘Refugio de Hombres Maltratados’, en un fuerte tiroteo ocasionado por la discusión de varios hombres que se encontraban en el lugar.

El detective Arnaldo Ruiz, quien investiga el caso dijo que hubo al menos 3 muertes y dos hermanos que resultaron heridos.

Amigos del fan de Bad Bunny dijeron a la policía que habían asistido a PR para presenciar uno de los 30 conciertos que el artista dará en la isla.

Además se dio a conocer que no se tienen grandes pistas de la persona que disparó.

“La Perla” es el lugar donde Luis Fonsi y Daddy Yankee grabaron “Despacito”

Debido a la mala fama que tenía ‘La Perla’, en el 2016 Luis Fonsi y Daddy Yankee grabaron el video de la exitosa canción ‘Despacito’ en La Perla.

Provocando que el lugar adquiriera fama mundial y se volviera más seguro. Sin embargo se han reportado decenas de crímenes en contra de turistas que han asistido en los últimos años.

