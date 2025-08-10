Famosa influencer mexicana adicta a las operaciones casi pierde un ojo tras inusual procedimiento

Mary M. cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram

El mundo de las redes sociales y la búsqueda de la belleza extrema volvió a ser tendencia gracias a una popular influencer mexicana conocida por su adicción a las cirugías estéticas.

En un intento por llevar sus modificaciones corporales a un nuevo nivel, la creadora de contenido se sometió a un peligroso e inusual procedimiento conocido como tatuaje de esclerótica, un proceso que casi le cuesta la visión de su ojo derecho y que encendió las alarmas sobre los riesgos de estas prácticas.

La influencer, relató a través de sus plataformas que la intervención no salió como esperaba. El tatuaje de esclerótica, que consiste en inyectar tinta directamente en la capa blanca del ojo, se realizó de manera incorrecta.

La aguja perforó la esclerótica y liberó la tinta en la retina, una capa de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, causando un dolor insoportable, una inflamación severa y un deterioro inmediato de la visión.

Este procedimiento, calificado por médicos especialistas como extremadamente peligroso, ha provocado que la influencer deba someterse a múltiples consultas médicas y tratamientos de emergencia para evitar la pérdida total de su ojo.

“El dolor era indescriptible, y por un momento pensé que me quedaría ciega”, confesó en un emotivo video, donde se le podía ver con el ojo notablemente hinchado y enrojecido.

Su testimonio fue una cruda advertencia para sus millones de seguidores, instándolos a reconsiderar los peligros de los procedimientos estéticos extremos y la importancia de no poner la salud en riesgo por una moda o un ideal de belleza.

La influencer ahora enfrenta un largo proceso de recuperación y prometió ser una voz de conciencia, utilizando su plataforma para promover la seguridad y el cuidado de la salud por encima de cualquier tendencia