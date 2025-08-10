VIDEO. ¡Entre tumbas! Pareja es captada en video teniendo relaciones

Las autoridades municipales anunciaron medidas para reforzar la seguridad de ese cementerio. Foto: Pexels.

Una situación insólita ha generado controversia en Perú, luego de que una pareja fuera captada manteniendo relaciones sexuales sobre las lápidas de un cementerio en el distrito de La Unión, provincia de Piura.

PUBLICIDAD

¿Cómo se registraron los hechos?

De acuerdo con medios locales e internacionales, la mujer que documentó el hecho fue identificada como Martha R., quien relató que, como cada semana, se dirigía al camposanto para dejar flores en la tumba de su padre.

Sin embargo, al girar por una de las esquinas del pabellón principal, encontró a una pareja teniendo intimidad junto a las lápidas. La visitante grabó la escena con su celular mientras exclamaba: “Uy, madrecita… Señor, qué barbaridad”.

El video y respuesta de las autoridades

Las imágenes circularon ampliamente en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde usuarios condenaron el comportamiento de la pareja, calificándolo como “inaceptable” e “irrespetuoso”. Otros internautas exigieron que se imponga una sanción ejemplar para evitar que estos hechos se repitan.

Lee también: VIDEO. Captan a policías en pleno acto a bordo de una patrulla.

Ante el escándalo público, las autoridades municipales de La Unión anunciaron medidas para reforzar la seguridad del cementerio, incluyendo patrullajes permanentes en los alrededores, instalación de cámaras de videovigilancia y revisión de protocolos de ingreso y horarios.

PUBLICIDAD

Lee también: Primeras declaraciones de la policía que fue grabada teniendo intimidad en la patrulla: “no soy yo”.

Además, se evalúa si el comportamiento de la pareja podría constituir un delito de escándalo público o ultraje a lugar de culto, sancionado por la legislación peruana. De confirmarse, los responsables podrían enfrentar multas o sanciones penales.