VIDEO. Perrito Pomerania se enfrenta a un oso y lo ahuyenta de su casa

Un inusual encuentro entre un oso salvaje y un valiente perro Pomerania se ha vuelto viral en redes sociales, demostrando que el tamaño no siempre lo es todo.

El incidente ocurrió en Vancouver, Canadá, cuando un oso entró a una casa en busca de comida. Sin embargo, no contaba con la feroz resistencia de Scout, el pequeño Pomerania de la familia que, sin dudarlo, se enfrentó al intruso con ladridos y actitud decidida. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el oso, sorprendido por la reacción del pequeño can, huye despavorido del lugar.

El video, compartido por la cuenta @nexta_tv en X (antes Twitter), ya supera las 900 mil vistas y ha desatado una ola de reacciones en redes. Usuarios de todo el mundo han elogiado el coraje de Scout con comentarios como “Pequeño pero poderoso”, “Ese oso no volverá a subestimar a un Pomerania” y “Scout merece un premio”.

La dueña de Scout, una artista local, compartió su asombro por la actitud protectora de su mascota.