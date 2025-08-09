Virales

Video: El tierno viaje de un perro con su dueño motociclista en calles de Guatemala

¿Los has visto? Esta icónica pareja de aventuras ha sorprendido a cientos de guatemaltecos en diferentes puntos del país.

.
Así fueron captados perrito y piloto motociclista en calle guatemalteca. Foto: TikTok
Por Ilsie Rebolorio

Un curioso paseo se robó la atención de los conductores en la carretera, un perro viajando en motocicleta se volvió sensación en redes sociales, algunos internautas afirman verlo seguido en Carretera a El Salvador y algunas rutas cercas de Santa Catarina Pinula.

PUBLICIDAD

La inusual escena no pasó desapercibida y generó tanto sorpresa como sonrisas entre quienes presenciaron el singular momento.

.
Así fueron captados perrito y piloto motociclista en calle guatemalteca. Foto: TikTok

En el video que circula en distintas plataformas, se puede ver al canino disfrutando del trayecto sobre una motocicleta amarilla, mientras observa con calma todo a su alrededor. El conductor, quien parece tener experiencia en estos recorridos, mantiene una velocidad moderada para asegurar la seguridad de su acompañante de cuatro patas.

Mira:

PUBLICIDAD

Lee: Video: Tuc tuc en forma de capibara en calles de Sacatepéquez

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último