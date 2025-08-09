Video: El tierno viaje de un perro con su dueño motociclista en calles de Guatemala

Un curioso paseo se robó la atención de los conductores en la carretera, un perro viajando en motocicleta se volvió sensación en redes sociales, algunos internautas afirman verlo seguido en Carretera a El Salvador y algunas rutas cercas de Santa Catarina Pinula.
La inusual escena no pasó desapercibida y generó tanto sorpresa como sonrisas entre quienes presenciaron el singular momento.
En el video que circula en distintas plataformas, se puede ver al canino disfrutando del trayecto sobre una motocicleta amarilla, mientras observa con calma todo a su alrededor. El conductor, quien parece tener experiencia en estos recorridos, mantiene una velocidad moderada para asegurar la seguridad de su acompañante de cuatro patas.

