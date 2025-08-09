Vende un iPhone 15 en línea y termina en la cárcel

En un suceso que ha captado la atención en las redes sociales, @Larivera96, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido una experiencia alarmante que vivió su amigo, la cual ha servido como advertencia para quienes realizan transacciones en línea.

Según el relato de la tiktoker, su amigo decidió vender su iPhone 15 a través de una conocida plataforma Marketplace. Un comprador se puso en contacto con él y acordaron la entrega en un centro comercial, bajo la modalidad de pago mediante transferencia bancaria.

El joven vendedor proporcionó su número de cuenta y, tras la entrega del celular, recibió la confirmación del depósito, aparentemente sin ningún inconveniente.

Sin embargo, el giro inesperado de la situación ocurrió una semana después. La policía llegó al domicilio del joven y lo arrestó.

La razón del arresto es impactante: el dinero depositado en su cuenta no era para la compra del teléfono, sino que provenía del pago de un rescate por un secuestro. La víctima del secuestro, al realizar el depósito, denunció el incidente y la transferencia quedó vinculada a la cuenta del vendedor del iPhone.

El joven, quien desconocía por completo la procedencia ilícita del dinero, enfrenta un proceso penal. Según la tiktoker, ha perdido su trabajo, ha tenido que contratar abogados y se encuentra en prisión preventiva. Este caso resalta la sofisticación de las bandas criminales, que utilizan a terceros inocentes como intermediarios para legitimar sus transacciones, dejando a las personas en situaciones legales complicadas sin saberlo.