Conductor de carro se baja de carro para golpear a motorista en Villa Nueva

Dos conductores se fueron a los golpes en un sector de Villa Nueva. (Foto: captura video)

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar una pelea entre un conductor de vehículo particular y un motorista repartidor, ocurrida en el municipio de San José, Villa Nueva.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor se baja abruptamente de su automóvil y, sin mediar palabra, comienza a agredir físicamente al motorista, quien intenta defenderse ante los golpes.

Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado, y no se tiene información oficial sobre denuncias presentadas o si hubo intervención de las autoridades.

El hecho ha causado diversas reacciones en redes sociales.