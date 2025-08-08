Video: Motoristas estuvieron a punto de ser atropellados por un bus que transitaba contra la vía

Habría fallecido en el lugar a causa de sus heridas (Foto: La Ciutat)

La cámara de un motorista captó el momento exacto en que otros dos conductores de moto estuvieron a punto de ser atropellados por un bus que transitaba contra la vía en un tramo de la zona 9.

En las imágenes se observa que el autobús, pese a que va contra la vía contraria, todavía maneja a alta velocidad, poniendo en peligro la seguridad de quienes transitaban en ese sector.

Se desconoce si el bus ha sido identificado, en tanto el video se ha vuelto viral por la peligrosidad que representa la imprudencia de transitar contra la vía.