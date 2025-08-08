VIDEO. Cantante ofreció dinero para que un fan besará a una persona con enanismo en Brasil

El cantante de forró Nattan está en el centro de una polémica en Brasil tras protagonizar un acto considerado discriminatorio durante un concierto en Sao Lourenço da Mata (Pernambuco). Un video difundido por su propio equipo muestra al artista levantando en brazos a una mujer con enanismo, colocándola sobre un cajón y ofreciendo 1,000 reales (200 dólares) a quien se atreviera a besarla, mientras el público reía.

PUBLICIDAD

La Asociación Nacional de Nanismo de Brasil (Annabra) condenó el hecho, calificándolo de “escarnio público” y anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público. En un comunicado, la organización señaló que el acto “hiere a toda la comunidad” que lucha por inclusión y respeto, recordando que la discriminación por discapacidad es un delito con penas de 1 a 5 años de prisión.

Aunque la mujer pareció participar voluntariamente, Annabra advirtió que “normalizar este ‘entretenimiento’ perpetúa el prejuicio”. El caso reabre el debate sobre el límite entre el humor y la discriminación, especialmente cuando involucra a personas con discapacidad.