La aventura de los abuelitos que se perdieron y aparecieron a 300 km de su casa

Villa Juárez, San Luis Potosí. Un emotivo reencuentro puso fin a una angustiante búsqueda que mantuvo en vilo a una familia y a dos estados. Se ha confirmado la localización de Víctor Murillo Medrano, de 77 años, y su esposa Gregoria Gutiérrez González, de 73, la pareja de adultos mayores que desapareció de su hogar en Villa Juárez, San Luis Potosí, y fue encontrada a cientos de kilómetros, en la capital del país.

Abuelitos rescatados , después de estar desaparecidos varios dias. Foto: Red Social X

La odisea de la pareja comenzó cuando, según reportes, salieron de su casa para dirigirse a una farmacia en su localidad. Sin embargo, en algún momento se desorientaron mientras viajaban en su camioneta y terminaron tomando el camino hacia la Ciudad de México.

La desaparición de los abuelitos activó una alerta y una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

La búsqueda terminó en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Los abuelitos fueron encontrados por brigadistas en un predio apartado y, de inmediato, recibieron la atención necesaria por parte de equipos de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que, a pesar de los días perdidos, ambos se encontraban en buen estado de salud.