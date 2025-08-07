Video: Hombre ebrio corre 8 kilómetros en Brasil y recibe medalla

En un hecho insólito, un hombre en evidente estado de ebriedad sorprendió a los asistentes de una carrera atlética en Brasil al unirse espontáneamente al recorrido de 8 kilómetros y completar la prueba con éxito.

El sujeto, que no estaba inscrito oficialmente en la competencia, se sumó a la multitud de corredores y no solo logró mantenerse en el trayecto, sino que incluso adelantó a varios atletas durante el recorrido.

Los testigos lo apodaron rápidamente en redes sociales como el “maratonista del alcohol”.

Pese a no contar con número de competidor ni registro previo, el hombre cruzó la línea de meta y, en un gesto que ha generado debate, recibió una medalla de participación por parte de los organizadores.