Primeras declaraciones de la policía que fue grabada teniendo intimidad en la patrulla: “no soy yo”

El video viral de dos policías cometiendo actos íntimos en una patrulla de la Ciudad de México se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Luego de que en redes sociales se difundiera el nombre y redes sociales de la supuesta policía que está siendo investigada por el video escándalo, esta negó a través de las redes sociales ser la protagonista del clip.

Primeras declaraciones de la policía que fue grabada teniendo intimidad en la patrulla

A través de su perfil de Facebook, el cual ya fue restringido la mujer identificada como Isabela Segundo negó ser el elemento de la SSC que se encuentra siendo investigada por su comportamiento.

“Buen dia yo soy la compañera que están difamando un video, les aclaro que no soy yo la persona del video …...." comienza el comunicado de la mujer.

Y agrega: “ella esta en sector, tengo entendido que fue citada en asuntos internos, aclaró no tiene nada que ver conmigo ya que yo pertenesco a agrupamiento en la Metropolitana”.

La policía también aportó pruebas que desmienten que sea ella la protagonista “hay varias características de la cara que se notan, mi uniforme es negro el de ella es azul”.

PUBLICIDAD

Policía pide que dejen de compartir imágenes de ella

Tras el escándalo en el que se ha visto envuelta, la mujer pidió a las redes sociales que dejen de vincularla con el caso.

“les pido de su apoyo para que dejen de compartir todas las imágenes que tienen utilizando mi imagen ya que las están compartiendo en varios grupos es molesto lidiar con esta situación”.

Además señaló que esta situación le ha traído problemas personales y laborales.

Por último pidió que la ayuden a reportar a las páginas que publicaron la información ya que desean dañar su imagen.

Hasta el momento la SSC no ha emitido un comunicado oficial.