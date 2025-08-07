¿Despidieron a los policías grabados en la “Patrulla del amor”? Abren vacantes para policías en la CDMX

¿Despidieron a los policías grabados en la patrulla del amor?

Los policías que fueron grabados teniendo relaciones adentro de una patrulla mientras se encontraban laborando, han generado un gran escándalo mediático.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de una publicación en redes sociales que ya fueron identificados los oficiales que cometieron las faltas.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”.

¿Despidieron a los policías grabados en la ‘Patrulla del amor’?

Tras la comunicación enviada por SSC a través de las redes sociales en la que indica que se ha iniciado una investigación en contra de los oficiales, ahora llama la atención que en su cuenta de Twitter han lanzado una convocatoria para policías penitenciarios.