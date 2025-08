Tiktoker guatemalteco dice que Ricardo Arjona es “orgulloso” por no haberlo llamado a colaborar en sus conciertos

Selvin Gudiel Cojulum Leal, conocido como “Rancherito Calibre 58” ha dedicado sus redes sociales para crear contenido, también colaboró musicalmente con el joven fallecido Jorge Sebastián Pop (Farruko Pop).

PUBLICIDAD

Sin embargo, una reciente publicación le ha valido para que los internautas lo critiquen, pues, llamó a Ricardo Arjona “orgulloso” por no querer colaborar con él.

Lee también: Capturan a “Rancherito Calibre 58”.

Cabe destacar que el 23 de enero de este año, el tiktoker fue detenido en un operativo policial en Baja Verapaz pues, enfrentaba dos órdenes de captura por violencia contra la mujer, en sus manifestaciones física y psicológica en el ámbito privado, las cuales fueron emitidas por un juzgado de ese departamento.

Recientemente, comunicó a sus fans que muchos de sus seguidores esperaban verlo en un escenario cantando con el artista guatemalteco:“Creo que no será posible, han pasado más dé 20 horas y él no me ha dado ninguna respuesta ni una notificación, si iba a aceptar una colaboración conmigo”, manifestó.

VIDEO. Amigo de Farruko Pop es capturado por segunda ocasión y esta es la razón de su detención

“Hoy estoy muy triste empiezo, a creer que Ricardo Arjona es bien orgulloso yo desde que inicié mi carrera musical, muchos jóvenes les di la oportunidad de cantar conmigo, también acepté la invitación dé un reconocido cantante dé México Humberto Plancarte, así quisiera que Ricardo Arjona hiciera conmigo”, concluyó en su publicación.