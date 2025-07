Mujer de 34 años muere mientras hacía ejercicio en gimnasio de Argentina

La mañana del pasado miércoles 30 de julio, minutos antes de la tragedia, la mujer había indicado que se sentía mal y colapsó. Otras personas que estaban en el lugar intentaron ayudarla mediante maniobras RCP, mientras llegaba la ambulancia.

PUBLICIDAD

Los intentos de reanimación resultaron en vano. Esto sucedió en un gimnasio en el barrio Coronel Dorrego, Buenos Aires, Argentina.

Sobre el deceso

La autopsia indicó que la mujer había fallecido por un accidente cerebrovascular hemorrágico. El resultado se agregó a la investigación como “Averiguación causales de muerte”.

Marina, la amiga quien había acompañado Solange Ábalos durante el entreno, narró lo sucedido: “Ella quería empezar el gimnasio porque decía que estaba gordita. Entonces me dijo que no quería ir sola. Empezamos unos 8 o 9 días. Les indicamos a los profes que hacía muchos años que no hacíamos gimnasia porque las dos tenemos cuatro hijos. Entonces nos dieron ejercicios super suaves”, contó.

Solange Ábalos retrata en fotografía a su amiga Marina. Crédito: Infobae

Antes del suceso, la amiga de Solange indicó que se encontraban haciendo una rutina de estiramientos, “ella estaba sentada, me agarró del brazo y me dijo: Tengo un tirón en la cabeza. Pensé que era broma, pero cayó al piso. Además su cuerpo se puso morado”, indica asustada Solange.

Lee: VIDEO: Joven se rompe ambas piernas mientras realizaba rutina en gimnasio

PUBLICIDAD

Información Infobae