Ejecutiva captada siendo infiel en concierto de Coldplay dimite de su puesto

La directora de Recursos Humanos de la compañía tecnológica Astronomer, Kristin Cabot, presentó su renuncia este jueves luego de que fuera captada por una kisscam durante un concierto de Coldplay en Boston, abrazada de manera íntima con el entonces CEO de la empresa, Andy Byron, quien también renunció la semana pasada.

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reveló la relación extramatrimonial entre ambos ejecutivos, generando un escándalo corporativo. Un portavoz de la empresa confirmó a The New York Post la salida de Cabot y reiteró el compromiso de la compañía con los estándares éticos: “Esperamos que nuestros líderes den el ejemplo en conducta y responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”.

Pete Dejoy, cofundador y director de productos, asumió como CEO interino tras la salida de Byron.