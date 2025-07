VIDEO: Joven se rompe ambas piernas mientras realizaba rutina en gimnasio

El impactante incidente fue grabado en video dentro de un gimnasio y rápidamente se volvió viral en varias redes sociales.

En las imágenes se ve a Luis Pasetti, un estudiante de Educación Física de 23 años, quien sufrió fracturas de ambas piernas al intentar levantar 140 kilos durante una exigente rutina de sentadillas.

Luis Pasetti, el joven que realizaba sentadillas se rompió ambas piernas. Foto: Milenio

El video se ha viralizado dentro de las redes sociales causando una ola de críticas y tensión entre entrenadores y fisicoculturistas.

Así ocurrió el accidente

“No fue una falla de la máquina. No creo que haya habido fallas. Fue un accidente que le podría pasar a cualquiera, en cualquier lugar. Por eso debemos estar extremadamente atentos para evitar este tipo de cosas”, dijo el joven.

“Llevaba 70 kg de cada lado, intentando controlar el descenso y bajarlo todo lo que podía. En la última repetición, sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí. No sé por qué no pude, quizá fue por el cansancio”, explicó.

En el video se muestra al joven prepararse para realizar una sentadilla profunda con una barra cargada con 140 kilos, se observa que al momento de bajar y comenzar a subir, sus piernas se doblan violentamente hacia adentro, así provocando una fractura inmediata en ambas extremidades.

¡Imágenes fuertes! Mira el momento del accidente:

Con información de MSN