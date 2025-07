Padre de Lamine Yamal sale a defender a su hijo de las críticas por la fiesta

La reciente celebración del 18º cumpleaños de la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha desatado una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación, obligando a su padre, Mounir Nasrauoi, a dar declaraciones en defensa de su hijo.

Mounir Nasrauoi, visiblemente afectado por las criticas. Ha expresado su pesar por la interpretación negativa de la celebración. Nasrauoi afirmó: “Yo no escucho críticas; escucho las mías, que me dicen que mi hijo está haciendo bien las cosas, y eso es lo que importa. No es envidia. Es que las personas, en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás y se van a morir de envidia. Ese es su problema”.

Respecto a la contratación de los artistas con enanismo, Nasrauoi explicó que “se trató de una decisión artística y de entretenimiento, buscando ofrecer un espectáculo variado y diferente para los invitados. En ningún momento hubo intención de ofender o denigrar a nadie”.

Finalmente, Mounir Nasrauoi expresó su orgullo por los logros deportivos de Lamine Yamal y el papel que juega para el fútbol español: “Todos deberíamos estar orgullosos de tener a un jugador nacional como él aquí en España. No recuerdo un número 10 nacional en equipos grandes como el nuestro. Deberíamos aplaudirle fuera y dentro del campo, no destrozarle la mente”.