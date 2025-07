Kenmer Kenia reaparece tras anuncio de su muerte: “Perdón si se asustaron”

Kenmer Kenia causó revuelo en redes sociales luego de que se anunciara su deceso. Aunque muchos usuarios de TikTok quedaron impactados con la noticia, muchos otros no creyeron que fuera real. No pasó mucho tiempo para que la influencer reapareciera y desmintiera su muerte; asimismo, dio explicaciones a sus seguidores acerca de lo que en realidad sucedió.

PUBLICIDAD

A través de TikTok, donde Kenmer Kenia logró tiene más de 1.8 millones se seguidores, se hizo público su deceso tras complicaciones por una cirugía bariátrica. “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kemer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos”, se lee en la imagen publicada.

La noticia causó sorpresa entre sus seguidores, quienes en los comentarios expresaron su dolor ante la pérdida y enviaron mensajes de apoyo a la familia y seres queridos de la influencer. No obstante, hubo quienes dudaron de la veracidad del anuncio, razón por la que dejaron comentarios especulando las razones por las que pudo haber mentido acerca de su deceso.

Kenmer Kenia desmiente su muerte

Kenmer Kenia reapareció mediante un live en TikTok, donde aseguró que la noticia de su muerte es falsa y fue posiblemente fue propagada por hackers. De esta manera, pidió perdón a sus seguidores, destacando su conmoción y que se apena de las reacciones que generó el engaño entre su comunidad de fans.

“Yo no sé qué pasó. No sé si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de nenucas llorando, estoy en shock, no sé qué pasó”, reveló en la transmisión en vivo y comentó que a su familia también le preocupó la noticia, sobre todo a su papá que está enfermo: “Estoy muy enojada. Tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético”.

“Estoy bien, neta perdón si se asustaron como yo”, concluyó, generando comentarios como: “Ojalá poder llorar sin una sola lágrima como ella”, “Ay, ya resucitó” y “Todas sabemos que fue ella y como se le salió de las manos, prefirió salir ella a decir que nos iba a contar todo”.