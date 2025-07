VIDEO. Estos fueron los últimos momentos de Jeffrey Epstein

Las autoridades estadounidenses divulgaron este lunes las últimas imágenes del financiero Jeffrey Epstein con vida, grabadas el 9 y 10 de agosto de 2019, un día antes de que fuera hallado muerto en su celda mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

El video, liberado como parte de la investigación sobre su controvertida muerte, muestra a Epstein ingresando a su celda acompañado por un guardia la noche previa al incidente. Las grabaciones buscan respaldar la versión oficial de que nadie más entró al lugar antes de su fallecimiento.

Según un informe, el FBI y el Departamento de Justicia concluyeron que no hay evidencia de que Epstein fuera asesinado. Las investigaciones no hallaron una supuesta “lista de clientes” comprometedora, pruebas de chantaje a figuras prominentes o indicios que justificaran indagar a terceros no implicados.

El caso resurgió en medio de la disputa pública entre Elon Musk y Donald Trump. El dueño de X vinculó al expresidente con el escándalo en una publicación luego eliminada. Trump, quien prometió en su momento desclasificar documentos sobre Epstein, solo ha liberado información ya conocida, generando críticas por la falta de novedades.