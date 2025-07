El curioso mensaje de un bus extraurbano que iba de excursión al IRTRA

Automovilistas captaron un bus extraurbano con un curioso mensaje que captó la atención de los conductores. Aunque no se sabe con certeza donde y cuando ocurrió, las fotografías se ha viralizado de inmediato.

PUBLICIDAD

El bus que lleva el nombre de “Guichita” llevaba en la parte un cartel que decía “Con 5 materias perdidas, pero vamos para el IRTRA”, refería el mensaje escrito por 4.º Perito en Mecánica.

Lee también: El curioso mensaje del bus extraurbano que dejó tirado parte del chasis en Mixco.

Los comentarios no se han hecho esperar y los usuarios han reaccionado con curiosos mensajes como: “Entonces, si ese bus se queda, ya valieron”;“Ya se imaginan si se arruina la camioneta, no había esperanza que la arreglaran”; “Yo no le daría permiso a mi hijo por haragán”, comentaron.

Lee también: El mensaje que portaba un automóvil y que conmovió a los conductores en el tráfico de carretera a El Salvador.