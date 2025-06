Pareja asiática agrede a vendedora en Villa Nueva y el momento queda grabado

Un violento altercado registrado en la Central de Mayoreo (Cenma) de Villa Nueva, zona 12, ha causado indignación en redes sociales tras difundirse un video donde una pareja de origen asiático agrede físicamente a una vendedora. Las imágenes muestran cómo la discusión por el precio de unas verduras escaló hasta convertirse en un ataque contra la trabajadora del mercado.

Según testigos, la cliente, molesta al considerar que el precio era más alto que en otros puestos, exigía una devolución. A pesar de que la vendedora insistía en que no había sido ella quien realizó la venta: “Yo no fui la que le vendió, fue otra señora”, la mujer la tomó del brazo con fuerza y, posteriormente, le lanzó una bolsa de verduras a la cabeza. Su acompañante, aunque no participó directamente, presenció la agresión sin intervenir.

Ante los gritos y la tensión, otros clientes amenazaron con llamar a la Policía Nacional Civil (PNC), lo que provocó que la pareja abandonara rápidamente el lugar. El video, compartido ampliamente en redes, ha desatado críticas hacia los agresores y muestras de solidaridad hacia la vendedora, mientras usuarios exigen que las autoridades tomen acciones al respecto.