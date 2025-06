La Venenito genera polémica al anunciar que se operará el busto: ¿Cuántos años tiene?

La Venenito, influencer que saltó a la fama por no ocultar su identidad de género, reveló que se someterá a una cirugía estética para aumentarse el busto. Esto generó críticas inmediatas, ya que varios usuarios señalaron que aún no cumple los 18 años, por lo que consideran que no debería someterse a una intervención de este tipo.

Desde que su popularidad creció en redes sociales, Luis David González, mejor conocida como ‘La Venenito’, ha sido muy abierta sobre su identidad de género, asegurando que se percibe como mujer desde una edad muy temprana. También ha contado que esto le ha provocado múltiples episodios de bullying, especialmente en la escuela.

Además de su sinceridad, la influencer se ha caracterizado por protagonizar diversas polémicas. Una de las más recientes ocurrió cuando fue señalada por no ayudar y, presuntamente, burlarse de la Niña Matcha mientras esta se encontraba en estado de ebriedad y tirada en el suelo. Aunque La Venenito ofreció su versión de los hechos, recibió duras críticas en redes.

La Venenito se operará el busto a pesar de ser menor de edad

En un video publicado junto a su amiga Yoela Orozco —quien también es menor de edad—, La Venenito compartió que ambas se someterán a procedimientos estéticos. Yoela mencionó: “Próximamente, con el mejor cirujano de León, Guanajuato, nos vamos a operar. Obviamente con consentimiento de nuestros papás. Yo me voy a hacer la nariz”.

La Venenito complementó: “Y yo, el busto, claro. Con el consentimiento de mi mamá, obvio”.

Aunque ambas afirmaron contar con la aprobación de sus tutores, el anuncio desató un debate sobre la edad adecuada para realizarse este tipo de procedimientos. Actualmente, La Venenito tiene 17 años.