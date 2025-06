‘Sitio azul’ expulsa a Bonnie Blue de su plataforma y estas serían sus pérdidas millonarias

Bonnie Blue, conocida en realidad como Tia Billinger, ha sido prohibida de manera definitiva en OnlyFans debido a sus últimos desafíos sexuales que han generado controversia, lo que podría significar una pérdida de alrededor de 600 mil libras mensuales (aproximadamente 768 mil dólares). La cuenta fue clausurada por la plataforma debido a “violaciones reiteradas a las políticas de contenido”, tal como confirmó un portavoz al periódico The Sun.

PUBLICIDAD

A los 25 años, Bonnie alcanzó la fama en internet tras declarar que tuvo encuentros sexuales con 1,057 hombres en tan solo 12 horas, lo que ella describe como un “récord mundial”, llevándola al estrellato viral.

Su enfoque, centrado en “retos extremos”, provocó tanto interés como malestar. Aunque le proporcionaba ingresos millonarios anualmente gracias a su sitio web, esta táctica terminó siendo insostenible, incluso para una plataforma que se ha hecho famosa por su material para adultos.

¿Por qué fue expulsada Bonnie Blue de OnlyFans?

PUBLICIDAD

El momento decisivo fue su más reciente proyecto: un livestream de 24 horas, en el que estaría completamente desnuda y atada dentro de una caja de cristal, permitiendo así la interacción directa con el público.

Aunque al principio se consideró realizar el evento en el centro de Londres, Bonnie explicó en el pódcast de Kat Baker que la actividad tendría lugar en una residencia privada.

No obstante, su naturaleza directa —“Durante 24 horas, soy toda tuya… sin límites”— y el título del proyecto, El zoológico de mascotas de Bonnie Blue, provocaron rechazo inmediato en redes sociales y por parte de críticos, quienes denunciaron que fomentaba la cultura de la violación. Una persona familiarizada con la situación comentó a The Sun: “Bonnie ha sobrepasado los límites. Las acciones más recientes de ella superaron un punto que OnlyFans no podía dejar pasar por alto”.

VIDEO. Modelo de OnlyFans iba a ofrecer “entretenimiento en vivo” en un estadio y así fue expulsada del partido

Todas las polémicas de Bonnie Blue:

Bonnie Blue ya ha estado en el centro de la polémica anteriormente. Recibió críticas por llevar a cabo desafíos sexuales con estudiantes universitarios, donde prometía cubrir las tasas de matrícula a quien lograra darle “el mejor orgasmo”.

Asimismo, se ha mencionado que ha tenido relaciones con hombres que apenas traspasan la mayoría de edad, lo cual resultó en que fuera etiquetada como “depredadora sexual” en las plataformas digitales. Entre sus controversias también se encuentra un video en el cual fingía ser detenida por la policía, lo que provocó que personas llamaran al servicio de emergencias realmente.

Las autoridades policiales de Surrey negaron su involucramiento en el presunto operativo. Asimismo, se le prohibió permanentemente la entrada al estadio del Nottingham Forest por tratar de llevar a cabo un desafío sexual disfrazada, y más tarde fue sacada del estadio del Chelsea por entrar sin autorización usando una peluca y gafas.