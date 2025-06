Maestra reconoce a asaltante como su exalumno en video viral: “¿Fernando, eres tú?”

Un video captado por una cámara de seguridad se ha vuelto viral en redes sociales debido a lo inesperado y emotivo del suceso. En las imágenes se observa un asalto en plena vía pública, pero lo que parecía ser un robo más cambió drásticamente cuando la víctima reconoció al agresor: era uno de sus exalumnos.

PUBLICIDAD

El video muestra a la maestra siendo abordada por un joven encapuchado que, visiblemente nervioso, le exige con rapidez sus pertenencias. “Por favor, no me vayas a hacer nada, implora la mujer. “Rápido, no hable, rápido”, le dice el asaltante mientras la mujer, aterrada, accede: “Sí, sí, sí, pero no me hagas nada”.

En un momento, al ver con más atención al joven, la víctima pronuncia un nombre que cambia el rumbo del suceso: “¿Fernando, eres tú?”. La reacción del asaltante es inmediata y hace que su acompañante huya a bordo de una motocicleta. Baja la mirada, suelta parte del botín y balbucea: “No, no, no, no... perdón, maestra, perdón, maestra, perdón, maestra”.

La maestra, confundida e indignada, le cuestiona: “¿Cómo sabes que soy tu maestra? ¿Me hiciste esto a propósito?”. Entonces comienza una confrontación emocional donde la mujer reprocha al joven sus actos, mientras este trata de justificarse: “Mi mamá está enferma, no tenemos dinero”.

Maestra lo reprendió y le ofreció ayuda

A lo largo del video, la maestra no sólo impide que el joven escape, sino que lo reprende con dureza y le ofrece ayuda. “Mi hijo sigue en la construcción. Le voy a pedir que te dé trabajo. ¿Sí? Pero me tienes que prometer que vas a dejar todo esto... ¡Eras un buen estudiante. Tenías un proyecto de vida. Por Dios, que se enteren tus papás que estás haciendo esto!”.

El joven, entre lágrimas, le asegura que dice la verdad. “Te lo juro”, repite varias veces. Finalmente, la maestra lo abraza y le ordena: “Vamos a regresar eso primero, ¿eh? Ven acá... carajo, muchacho”, tomando la mochila en la que ya traía una tablet un varios celulares.

Hasta el momento, se desconoce si hubo una denuncia formal, si el video es reciente y en dónde se captó la escena, pero el video ha generado debate en redes sociales sobre la delincuencia juvenil, la empatía y el impacto de la pobreza en decisiones extremas.