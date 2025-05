Foto de Alana Flores: ¿Cuántos años de prisión podría pasar la persona que la filtró?

Alana Flores denunció en redes sociales haberse convertido en víctima del deepfake tras haberse viralizado una fotografía que la expone en actos sexuales. De esta manera, la streamer aseguró que iniciará un proceso legal en contra de la persona que haya creado esta imagen con inteligencia artificial, por lo que el culpable podría pasar tiempo en prisión.

En X se propagó una supuesta fotografía de Alana Flores, pareja del jugador del América Sebastián Cáceres, en la que se muestra a la influencer en actos sexuales con hombre. La situación causó revuelo en redes, pues usuarios comenzaron a indagar quién era el hombre de la imagen, ya que aseguraron, no se trataba del futbolista.

No obstante, Alana Flores destacó que dicha imagen fue creada a partir de la inteligencia artificial y aclaró que no se dedica a crear contenido para adultos y que no tiene una cuenta de OnlyFans. Asimismo, mencionó que la situación tuvo una fuerte repercusión en su salud mental, por lo que se cuestionó si vale la pena seguir en redes sociales.

¿Cuántos años podría pasar en prisión quien hizo la imagen de Alana Flores?

Alana Flores sentenció en su cuenta oficial en X: “No es real y sì voy a buscar demandar”. Y tomó la oportunidad para aclarar: “Ese video también es IA. Yo nunca dije esto. La entrevista completa de ese video está en el canal de La Mole, yo no tomo ni tomaba creatina”.

También resaltó los peligros de la inteligencia artificial: “Pero si quieren, sigan cuestionándose qué tan lejos puede llegar la gente con la IA solo para dañar o beneficiarse. Y sí. La foto es falsa”.

Ya que la streamer aseguró que iniciará un proceso legal en contra de la persona que hizo pública dicha imagen, podría ser que el culpable pase varios años en prisión, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México aprobó la penalización del uso de inteligencia artificial para la creación y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

De esta manera, el artículo 185 C Bis del Código Penal del estado de Sinaloa indica que las personas que incurran a estos delitos podrían pasar de tres a seis años en prisión, además de verse obligados a pagar multas de 500 a mil de salario mínimo.