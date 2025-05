VIDEO. Modelo de OnlyFans iba a ofrecer “entretenimiento en vivo” en un estadio y así fue expulsada del partido

Por segunda vez en menos de dos meses, Bonnie Blue —conocida en redes sociales como Tia Billinger— ha vuelto a ser expulsada de un estadio de la Premier League, esta vez durante el partido entre Chelsea y Nottingham Forest. La modelo, famosa por su contenido en OnlyFans, protagonizó un nuevo escándalo que terminó con su salida forzada del City Ground y un gesto obsceno frente a las cámaras que se viralizó en segundos.

Vestida con peluca y gorra para evitar ser reconocida, Bonnie intentó burlar los controles de seguridad, pero fue identificada por el personal del estadio. Mientras era escoltada fuera del recinto, hizo un gesto provocativo hacia las cámaras, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

No es la primera vez que Bonnie causa revuelo en un partido. En abril, fue expulsada del mismo estadio después de ofrecer lo que ella llamó “entretenimiento en vivo” para los aficionados. En esa ocasión, la modelo acusó a las autoridades del club de discriminación por su trabajo en OnlyFans: “Estoy vetada porque soy de OnlyFans”, declaró en su momento en TikTok, donde cuenta con miles de seguidores.

Mientras el Chelsea y el Nottingham Forest evitan pronunciarse directamente, fuentes cercanas al equipo visitante explicaron a The Sun que la expulsión se debió a violar una sanción previa y a comportamientos inapropiados en un evento familiar. “No es censura, son las normas del estadio”, aclararon.

La modelo, lejos de amedrentarse, respondió con altivez en X: “No me avergüenza. Si creen que esto me va a callar, están equivocados”. Incluso adelantó que prepara nuevo contenido inspirado en sus expulsiones, demostrando que no piensa dejar el ojo público tan fácilmente.