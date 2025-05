VIDEO. Payasito casi termina acuchillado en una fiesta por esta acción

El payaso Traztraz Trakatelaz publicó en sus redes sociales el momento en el que casi estuvo a punto de ser acuchillado por un joven, mientras llevaba a cabo un show en una fiesta en Juárez, Nuevo León en México.

“Miren lo que me acaba de pasar. No es justo. Que cual quier persona te quiera aser daño con un cuchillo. Un joven casi me pica! Senti tanto miedo e impotencia.

Amigos show seros tengan cuidado", escribió tal cual el payaso en su página de Facebook.

La situación de peligro se dio, cuando el payaso llevaba a cabo un baile sensual a una mujer que se encontraba sentada en una silla. Aunque la mujer se reía de la situación, al parecer los movimientos sensuales del comediante no fueron bien vistos por un joven que a toda prisa se acercó y mientras habría una bolsa cangurera que llevaba al frente.

Al verlo, el payaso se alejó rápidamente a las mesas, hasta donde lo siguió el hombre enojado, quien para ese momento no sé conformó solo con el reclamo verbal, sino que mostró el cuchillo que llevaba. La situación logró ser controlada por las personas que estaban presentes, aunque el payaso estuvo a nada de que se lo cargaran al más allá.

Usuarios de las redes sociales le recomendaron al payasito Traztraz dejar de hacer ese tipo de actos de striptease, ya que no es la primera ocasión que un marido o un familiar celoso, reacciona ante ese tipo de actos con comediantes incluso de renombre, por lo que piden que aproveche la oportunidad de vivir para contarlo.