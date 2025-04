VIDEO. Hijo de Esme La Chapina quiere ser modelo y así fue la sesión fotográfica

Recientemente, la influencer guatemalteca y modelo de OnlyFans Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como “Esme la Chapina”,compartió en sus redes sociales un video en donde aparece junto a su hijo “El Colocho Chapín” en una sesión de fotografías.

Según el video, el hijo de la creadora de contenido quiere ser modelo, por lo que no le costó trabajo posar frente a las cámaras y los reflectores. Así mismo, el video es acompañado por un audio creado por él mismo en donde agradeció a su madre por los esfuerzos que hace para salir adelante.

Más tarde, la influencer compartió el resultado de la sesión fotográfica en donde se observa al niño posar con diferentes atuendos que resaltan su carisma y personalidad. “Detrás de un niño feliz hay una mamá responsable. Así se ven 9 años de lucha y sacrificio por mi hijo”, detalló.

“Hace 9 años, estaba en un hospital sola llorando de miedo sin tener un centavo en la bolsa, preocupada por los pañales etc con tan solo 17 años de edad . Mujeres que me ven no es fácil ser madre soltera pero tampoco imposible si yo lo logré ustedes también pueden lograrlo , pero antes de traer un niño al mundo analicen si ya es el momento correcto, nuestros hijos merecen ser feliz en un mundo tan cruel”, concluyó con el emotivo mensaje.